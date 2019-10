Motociclista de 42 anos morre após colisão com carro na Avenida da Abolição

Um motociclista de 42 anos morreu após colidir com um carro que fazia uma conversão na Avenida da Abolição, em Fortaleza, no início da tarde desta sexta-feira (25).

Imagens das câmeras de segurança de um prédio próximo ao local mostram o momento do acidente. No vídeo, é possível ver o carro tentando fazer uma conversão à esquerda, momento em que colide com o motociclista.

Segundo um perito que atendeu a ocorrência, o motociclista estava sem capacete. "Pela marcação do veículo e a posição da vítima, o motorista do carro estava fazendo uma conversão. Não encontramos o capacete no local, o que tudo indica que ele não estava usando", relata. De acordo com o perito, a vítima teve graves ferimentos na cabeça e morreu ainda no local do acidente.