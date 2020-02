Haitiano é 4º estrangeiro preso em fevereiro com passaporte falso no aeroporto de Fortaleza

A Polícia Federal prendeu, em flagrante, um homem natural do Haiti quando ele tentava embarcar em um voo internacional com destino a Paris, na França, fazendo uso de passaporte falso no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, na noite deste domingo (23).

Conforme a PF, o haitiano foi preso após policiais constatarem que ele utilizava passaporte francês de outra pessoa. O documento continha diversas adulterações nos carimbos de autorização de entrada e saída do Brasil. Não constava a devida correspondência de padrão no sistema informatizado de controle de imigração da Polícia Federal.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de falsificação de documento público, falsa identidade e uso de documento falso, cujas penas podem chegar a seis anos de prisão.

O homem foi encaminhado para a sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, onde está à disposição da Justiça Federal.

Outras prisões

Essa é a quarta prisão, só no mês de fevereiro, no Aeroporto de Fortaleza pelo mesmo tipo de crime. Segundo a PF, no sábado (1º), um casal de sírios foi preso e no dia 8, um angolano, todos com passaportes falsificados.