Empresário é morto a tiros dentro de centro comercial em Caucaia, na Grande Fortaleza

O dono de um centro comercial foi morto com vários disparos de arma de fogo dentro da própria loja na avenida Coronel Correia, no Centro de Caucaia, na Grande Fortaleza, por volta das 12h desta quinta-feira (3).

A vítima, identificada apenas como Salim, foi morta após um homem armado entrar no estabelecimento dele e efetuar, pelo menos, cinco tiros. Os disparos atingiram a cabeça, o pescoço e o ombro do empresário, segundo informações da polícia.

Além do centro comercial, Salim era dono de uma casa de shows Forrozão do Salim, também na Caucaia. A polícia investiga a motivação do crime e faz buscas para prender os suspeitos do crime.