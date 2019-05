Acusado de raptar e matar Débora Lohany vai a julgamento nesta sexta-feira (26)

Dois anos depois do crime, o homem acusado de raptar e matar a menina Débora Lohany de Oliveira, de 4 anos de idade, irá a julgamento. Walderir Batista dos Santos será julgado na 5ª Vara do Júri, a partir das 9h, nesta sexta-feira (26).

O acusado, conhecido como 'Bracinho' foi preso no dia 13 de abril de 2017, 17 dias depois da menina desaparecer, na Avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia. O desaparecimento da criança foi amplamente divulgado na mídia e comoveu a população cearense.

Na época, para capturar 'Bracinho', o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, e o então diretor do Departamento de Inteligência (DIP) da Polícia Civil, delegado Renê Andrade, participaram das diligências.

Conhecido como "bracinho", Walderir Batista dos Santos atuava como flanelinha nas imediações da Avenida Raul Barbosa, onde a criança desapareceu Divulgação Polícia Civil

Batista foi encontrado no município de Parnaíba, Piauí. No depoimento, o homem confessou o crime e, conforme a Polícia Civil, teria dito que matou a criança por "vingança". O corpo de Débora foi localizado na Avenida Almirante Henrique Saboia (Via Expressa), na semana seguinte ao sequestro.

Relembre o caso

A criança de 4 anos desapareceu na noite do dia 27 de março de 2017, entre a Rua Alecrim e a Avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia, em Fortaleza. De acordo com a mãe da menina, Débora brincava na calçada enquanto ela assistia TV em casa. No começo da noite, quando a mãe foi buscar a criança, não a encontrou.

A Polícia fez buscas no local, mas a menina só foi encontrado no dia 7 de abril do mesmo ano, na Via Expressa, próximo à avenida Pontes Vieira. O corpo já estava em estado avançado de decomposição. O acusado do crime foi preso seis dias depois pela Polícia Civil, no Piauí. O homem teria matado a criança por conta de uma desavença com parentes dela.