Tempestade tropical Iba se aproxima da costa da Bahia e Espírito Santo

Uma tempestade tropical se aproxima da costa do Espírtio Santo e da Bahia neste domingo (24). A tempestade tropical é uma categoria antes do ciclone tropical, comumente chamado de furacão. O alerta foi feito pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), em colaboração com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM – Marinha do Brasil) e com o Instituto Nacional de Meteorologia.

A tempestade foi chamada de Iba, que significa “ruim” em tupi-guarani. Durante a manhã deste domingo, os ventos chegaram a 65 km/h e o centro da tempestade estava em alto-mar próximo ao Espírito Santo. Por causa do fenômeno, ventos em alto-mar podem chegar a 87 km/h.

Na sexta-feira, o alerta da Marinha era de um ciclone tropical, mas neste domingo o fenômeno foi reclassificado para tempestade tropical.

A previsão é de ondas com alturas entre 3 e 5 metros em alto-mar e possibilidade de ocorrência de ressaca na costa entre Vitória (ES) e Caravelas (BA), com ondas de até 2,5 metros, até a noite do dia 25. Salvador, capital baiana, amanheceu com chuva neste domingo e o operação das escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos estava suspensa.