Quatro pessoas da mesma família morrem após elevador despencar do 9º andar em Santos

Um elevador de serviço despencou na noite desta segunda-feira (30) do nono andar de um prédio residencial em Santos, litoral de São Paulo, e quatro pessoas morreram.



A Polícia Militar foi chamada às 19h29. Ainda não há informações sobre o que fez a estrutura desabar do último andar do edifício, que, segundo a PM, pertence à Marinha.



Todos os ocupantes, três homens e uma mulher, morreram. As vítimas não foram identificadas, mas, de acordo com a PM, são da mesma família, a mulher seria esposa de um subtenente da Marinha.



A Defesa Civil e a perícia da Polícia Civil estão no local, assim como a empresa que faz a manutenção do elevador, cujo nome ainda não foi divulgado.

O edifício fica na rua dos Guararapes, uma das vias que dá acesso ao estádio da Vila Belmiro, do Santos. A via foi interditada.