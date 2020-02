Prouni 2020: resultado da segunda chamada é divulgado nesta terça-feira (dia 18)

O resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), para o primeiro semestre de 2020, está disponível para consulta a partir de hoje (18), conforme divulgou o Ministério da Educação (MEC). Com a aprovação, os estudantes precisam comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição até o dia 28 de fevereiro.

O programa está oferecendo 252.534 bolsas e as que não forem preenchidas poderão ser ocupadas por estudantes da lista de espera. O prazo para se inscrever na lista de espera é de 6 a 9 de março.

O que é o Prouni

É um programa que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior.

Quem pode participar

1. Estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública, ou na rede particular na condições de bolsista integral da própria escola.

2. Estudantes com deficiência.

3. Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública. Nesse caso, não é necessário comprovar renda. Mais informações, assim como os resultados, podem ser conferidos na página do Prouni.