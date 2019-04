Morre MC Sapão, aos 40 anos, vítima de pneumonia

Famoso pelo hit "Vou Desafiar Você" e atração programada para o Rock in Rio deste ano, o funkeiro Jefferson Fernandes Luiz, o MC Sapão, morreu, nesta sexta-feira, aos 40 anos, vítima de uma pneunomia, em um hospital do Rio de Janeiro.

Ele estava internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense, desde o último dia 10.

MC Sapão deixa quatro filhos (Pedro, de 15 anos, Kevin, de 12, Odara, de 10, e Brisa, de 7) e a mulher, Alessandra Fernandes. Segundo a família, o funkeiro contraiu pneumonia durante as viagens por causa da turnê "Deixa ela dançar".

"Devido as variações de temperatura referente das localidades dos shows, contraiu uma gripe desencadeou uma pneumonia. O cantor retornava de um show com sua banda e equipe na van, que levaram para o hospital mais próximo, no caso o Rocha Faria", informou o comunicado da equipe do funkeiro.