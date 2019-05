Marinha lança edital de concurso com 90 vagas

Foi divulgado nesta sexta-feira (31) o edital do concurso da Marinha com oferta de 90 vagas para admissão ao Corpo Auxiliar de Praças (CAP) em 2019. As inscrições serão recebidas entre 22 de julho e 16 de agosto.

O processo seletivo tem oportunidades para candidatos com formação técnica de nível médio em 15 especialidades: administração hospitalar (3), contabilidade (10), eletrônica (4), enfermagem (5), estatística (6), gráfica (7), marcenaria (4), mecânica (6), metalurgia (6), meteorologia (5), motores (5), processamento de dados (17), química (3), radiologia médica (5) e telecomunicações (4).

Poderão se inscrever jovens com idade entre 18 e 24 anos (em 1º de janeiro de 2020). A ficha para cadastro estará disponível no site da Marinha do Brasil. O valor da taxa é de R$ 75.

Outra opção para realizar a inscrição será buscar atendimento presencial nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, Angra dos Reis/RJ, Nova Friburgo/RJ, São Pedro da Aldeia/RJ, Vila Velha/ES, Salvador/BA, Natal/RN, Olinda/PE, Fortaleza/CE, Belém/PA, Santana/AP, Parnaíba/PI, Santarém/PA, São Luís/MA, Rio Grande/RS, Porto Alegre/RS, Paranaguá/PR, Florianópolis/SC, Ladário/MS, Brasília/DF, Santos/SP, São Paulo/SP e Manaus/AM.