Marinha alerta para risco de ciclone marítimo na Bahia e no Espírito Santo

A Marinha do Brasil alertou para o risco de formação de um ciclone tropical neste fim de semana e no começo da próxima, entre sábado (23) e terça (26), no alto-mar ao leste dos estados da Bahia e do Espírito Santo, onde uma ressaca do mar, com ondas de até 4 metros, já provocou a interdição de um trecho da rodovia ES-010, no município capixaba de Serra, nesta sexta, informou o G1.

Caso o ciclone se forme neste fim de semana, a baixa pressão atmosférica do ciclone pode provocar grandes volumes de chuva e ventos moderados a fortes. A previsão foi feita pelo Centro de Hidrografia Marinha (CHM) em parceria com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/Inpe). O órgão explica que o sistema ocorrerá principalmente no oceano, associado a uma chuva intensa, "com volumes significativos e ventos intensos, com rajadas", podendo chegar a até 89 km/h.

Não está descartada a possibilidade de que os ventos atinjam também a costa do Rio de Janeiro, além da Bahia e do Espírito Santo. A Marinha e o Inpe acompanharão toda a formação do sistema nos próximos dias, com informações pelas redes sociais.

Para quem pretende entrar no mar durante o final de semana, o comando da Marinha recomenda aos navegantes que consultem as informações das condições do tempo e alertas antes de irem ao mar. A recomendação também serve para agências e condutores de embarcações de transporte marítimo de pessoal.