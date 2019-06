Incêndio atinge hospital universitário da Bahia, e pacientes são retirados às pressas

O hospital Universitário Professor Edgar Santos, conhecido como Hospital das Clínicas, pegou fogo e teve que ser esvaziado na manhã desta quinta-feira (13) em Salvador (BA).

O fogo começou após uma explosão no 6º andar do hospital, que fica no bairro do Canela, em uma área onde ficam laboratórios voltados para pesquisas sobre o vírus HIV. Até o momento, não há registro de feridos.

As enfermarias e centros cirúrgicos, que ficam entre o primeiro e quarto andar, não foram atingidas pelo fogo. Contudo, os pacientes tiveram que ser retirados às pressas do local por causa da fumaça.

O Corpo de Bombeiros já conseguiu controlar o incêndio, mas permanece no local fazendo o trabalho de rescaldo.

Com atendimento de média e alta complexidade, o Hospital das Clínicas pertence à Universidade Federal da Bahia e é um dos maiores do estado que atendem pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Possui 2,5 mil funcionários e mais de 2 milhões de pacientes registrados.

O incêndio representa mais um baque financeiro para a UFBA (Universidade Federal da Bahia), que foi atingida por cortes de 30% nas verbas para investimento e custeio determinados pelo Ministério da Educação.