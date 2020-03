Hospital que fez exame de Bolsonaro omite dois nomes de lista de infectados com coronavírus

Dois nomes de infectados pelo novo coranavírus diagnosticados pelo Hospital das Forças Armadas (HFA) foram omitidos da lista entregue pela unidade de saúde ao Governo do Distrito Federal. Do total de 17 acometidos pela doença, apenas 15 foram identificados, segundo informações do jornal Estadão. O HFA foi onde Jair Bolsonaro realizou exames para o novo vírus, embora tenha afirmado em redes sociais que o resultado foi negativo. Mesmo com as afirmações, o presidente não apresentou os resultados dos exames já feitos.

A respeito da lista, nem o Hospital das Forças Armadas, nem a Secretaria de Saúde do Distrito Federal se pronunciaram.

Decisão da Justiça Federal foi emitida na última sexta-feira (20), a pedido do governo do DF, exigindo que o Hospital das Forças Armadas informasse a relação completa de nomes dos acometidos com o novo coronavírus.

No início de março, Bolsonaro viajou aos Estados Unidos. Na volta, 23 pessoas que o acompanharam tiveram exames positivos para a presença do novo coronavírus, incluindo auxiliares próximos, como o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten.

A princípio, o presidente realizou dois testes, alegando que ambos deram negativo. Os resultados dos testes, contudo, não foram divulgados.