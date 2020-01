Homens são maioria em cursos de Economia

A maioria dos estudantes que fizeram as provas dos cursos da área de Ciências Econômicas, avaliada pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2018, é composta por homens de até 24 anos, matriculados em instituições públicas. Os dados fazem parte do Relatório de Síntese de Área, elaborado pelo Inep. O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, constituído por um Questionário do Estudante e uma prova para avaliação de desempenho, composta por itens de formação geral, comuns aos cursos de todas as áreas, e de componente específico.

O relatório da área de Ciência Econômicas mostra que 64,4% dos participantes do exame frequentavam instituições públicas. Além disso, a maioria dos estudantes é do sexo masculino. A predominância de homens é maior entre os participantes mais jovens, com até 24 anos, correspondente a mais da metade (55%) dos concluintes. A distância entre os percentuais de homens e mulheres diminui entre os grupos mais velhos, mas os homens permanecem em maior número.

Em relação à renda, a maior parte (18,5%) dos concluintes tem renda familiar de 1,5 a 3 salários-mínimos (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00). Nos cursos a distância, o grupo predominante (21,7%) está na faixa de 10 a 30 salários-mínimos (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00).

Confira outros dados no Relatório Síntese de Ciências Econômicas.

Fonte: Bárbara Maria – Agência Educa Mais Brasil