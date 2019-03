Dois homens matam pelo menos 8 e depois se suicidam em escola de São Paulo

Dois atiradores invadiram uma escola encapuzados e mataram pelo menos 8 pessoas na cidade de Suzano, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (13). Em seguida, de acordo com a Polícia, eles cometeram suicídio. Outros 10 ficaram feridos.

Dos oito assassinados, seis eram estudantes do Ensino Médio - quatro morreram no local e dois após serem hospitalizados - e duas eram funcionárias da Escola Estadual Raul Brasil.

De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, os atiradores possuíam entre 20 e 25 anos. Eles ainda não tiveram a identidade revelada.

Seis unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, três do Samu, dois do suporte avançado e dois helicópteros águia foram acionados.

O governador de São Paulo, João Doria, foi à escola de helicóptero com os secretários de educação e segurança do estado.

Acabo de receber a triste notícia de que crianças foram cruelmente assassinadas na escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano. Até o momento temos informações preliminares. Cancelei toda agenda e estamos a caminho de Suzano p/ acompanhar o resgate e atendimento aos feridos. — João Doria (@jdoriajr) 13 de março de 2019

Relato de estudante: criminosos estavam com arma e faca

O estudante Rosni Marcelo Grotliwed, de 15 anos, disse ao G1 que o ataque ocorreu durante o intervalo e que um dos criminosos tinha uma arma e outro, uma faca.