Depois do Maranhão, Pará anuncia decreto de "lockdown"; Pernambuco estuda medida

Depois do Maranhão, mas um Estado decreta o "lockdown" (bloqueio total de circulação de pessoas) para conter o avanço do novo coronavírus. O governador Helder Barbalho anunciou nesta terça (5) o decreto de "lockdown" para aumentar índices de isolamento social em dez municípios do Pará. O estado da região Norte tem 375 óbitos confirmados pela Covid-19.

A medida deve funcionar a partir da próxima quinta (7) de forma "educativa" até o próximo domingo (9). Depois, punições poderão ser aplicadas em caso de descumprimento até o domingo (17).

"Não fecharemos atividades essenciais. Mas, quem procurar algum serviço próximo de casa ou for trabalhar, levar identidade com foto, carteira de trabalho ou funcional, pois estaremos fazendo bloqueio de vias, fiscalização nas ruas. Quem estiver sem máscaras também estará proibido de circular", disse Barbalho.

Segundo o governo, a determinação deve manter somente serviços essenciais e limitar circulação de pessoas nos sete municípios da região metropolitana e outros três no interior: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Vigia (nordeste), Santo Antônio do Tauá (nordeste) e Breves (Marajó).

Lockdown na Ilha de São Luís começou nesta terça (5) com restrição à circulação de carros e pessoas. com o objetivo de diminuir a curva de contágio da Covid-19 Foto: Governo do Maranhão

Pernambuco

Com queda na adesão ao isolamento social e a crescente sobrecarga no sistema de saúde, Pernambuco também estuda aplicar lockdown, ou seja o bloqueio total nas cidades, por causa do avanço do novo coronavírus. Segundo autoridades sanitárias do Estado, o governo já pediu apoio do Exército e apresentou a proposta à Assembleia Legislativa e ao Ministério da Saúde.

"Hoje (ontem), o governador Paulo Câmara (PSB) chamou uma reunião com os demais poderes do Estado para discutir a necessidade de intensificação de isolamento social. A gente está desenhando esse processo e estudando como fazer para garantir que ele seja exitoso", afirmou o secretário estadual da Saúde, André Longo. "É muito importante, neste momento, achatar a curva para que a gente possa chegar no pico da epidemia com o número menor de casos e de mortes."

De acordo com Longo, o governo de Pernambuco enviou ofício ao Comando Militar do Nordeste, solicitando apoio em medidas restritivas contra a Covid-19.

O Estado teria pedido, ainda, auxílio do Ministério da Saúde para aplicar o lockdown. "Fizemos questão de fazer esse pedido para que houvesse uma manifestação pública por parte do Ministério da Saúde, reconhecendo as dificuldades de Pernambuco" disse. "Infelizmente, a gente ainda não tem a unidade que permita trabalhar, todos juntos, para construir o lockdown ou a quarentena necessária. E, após isso, construir a saída com critérios."