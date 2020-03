Brasil tem 25 mortes e 1.546 casos confirmados de coronavírus

O Brasil tem 25 mortos e 1.546 casos de coronavírus confirmados no território nacional neste domingo (22), segundo o Ministério da Saúde.



Das mortes, 22 aconteceram em São Paulo (3,5% de mortalidade em relação aos casos confirmados no estado) e 3 no Rio de Janeiro (1.6% de mortalidade).



São Paulo continua concentrando a maior parte das confirmações no Brasil, com 631 casos. O Sudeste responde por 59,9% dos pacientes de coronavírus.



O Ministério não informa o número de casos suspeitos por considerar que o país inteiro se encontra em transmissão comunitária -ou seja, quando não é possível identificar a origem do vírus e, diz que, por isso, qualquer um com sintomas gripais é um caso suspeito.