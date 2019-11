Voo atrasa e Ceará só seguirá para Chapecó no sábado

O Ceará embarcou para enfrentar a Chapecoense no início da tarde desta sexta-feira (15), e tinha previsão de chegada em Chapecó ainda na noite do mesmo dia. Porém, por problemas de voos, o Alvinegro não conseguirá desembarcar na cidade catarinense no horário previsto.

No início da noite, a assessoria de comunicação do clube informou que, devido ao mau tempo em grande parte do Brasil, vários voos foram alterados ou cancelados.

O voo da delegação do Ceará foi um dos afetados e sofreu atraso considerável.

Com isso, o time se hospedará em São Paulo na noite desta sexta-feira e seguirá para Chapecó, na manhã do dia seguinte, sábado (16).

O Alvinegro ainda tem marcado um último treino antes do confronto na tarde de sábado, no CT da Chapecoense, mas a realização da atividade dependerá da logística da viagem e de a delegação do clube chegar em tempo.

Ceará e Chapecoense se enfrentam às 18 horas deste domingo (17), na Arena Condá, em partida decisiva para o Alvinegro, que possui 36 pontos, está na 15ª colocação e busca se afastar da zona de rebaixamento. Já a equipe catarinense, na 19ª colocação, com somente 22 pontos, está virtualmente rebaixada.