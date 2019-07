Vasco entra na briga por Arthur Cabral; Palmeiras monitora situação

Sem espaço no Palmeiras, Arthur Cabral ganhou a concorrência de mais uma equipe para o decorrer da Série A do Brasileiro. Após Ceará e Grêmio terem os pedidos de empréstimo negados, foi a vez do Vasco consultar o clube alviverde, mas a resposta do Verdão ainda está sendo analisada e deve se encaminhar para a recusa da oferta.

A esperança do cruz-maltino é a chegada de dois novos centroavantes no plantel paulista - Luiz Adriano e Henrique Dourado - que se somam aos atacantes Borja e Deyverson na briga pela posição, o que totaliza cinco jogadores para o setor. No início da temporada, o Vasco já havia sondado Arthur Cabral, mas a negociação não avançou.

A nova investida surge por pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo. Desde a saída de Maxi López, o Vasco monitora o mercado em busca de um atleta com características de camisa 9. As outras opções eram o equatoriano Anangonó (que estava no LDU e acertou com equipe chinesa) e o argentino Franco Di Santo (que defende o Rayo Vallecano-ESP e teve salário considerado alto).

Mesmo inscrito na Libertadores, Arthur Cabral não esteve nem no banco de reservas do Palmeiras na vitória sobre o Godoy Cruz-ARG nesta terça-feira (30), pelas oitavas da competição. Com contrato até dezembro de 2023, o atleta revelado na base alvinegra disputou apenas seis partidas no ano, somando um gol.