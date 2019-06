V Copa Bushi No Te inaugura categoria Pessoa Com Deficiência na competição

A Copa Bushi No Te chega a sua quinta edição, neste domingo (16), levando ao tatame competições de 93 categorias diferentes, contando com participantes com idade de quatro a mais de 50 anos. Fora a presença de cerca de 400 atletas, a edição deste ano trouxe uma novidade aos inscritos: a disputa no tipo PCD (Pessoa com Deficiência).

"Já houve duas competições no início do ano que abraçaram essa categoria oficial. No passado, era extra, mas agora é efetiva, que vale ponto no ranking cearense", pontua Shishan Romilson Mariano, coordenador do programa Bushi No Te. "Qualquer pessoa pode praticar karatê, a gente sabe que existe uma certa recusa de algumas pessoas por não conhecer. Queremos mostrar que esses participantes tem a mesma potencialidade, mesma capacidade que qualquer outro", completa.

Fora representantes da capital cearense, o evento contou com a presença de atletas de outros municípios cearenses, como Macaranaú, Canindé, Santa Quitéria, Caucaia.

Quem dominou em participação foram os dono da casa: os alunos do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza (IBLF), que promove o programa de karatê "Bushi No Te". Ao todo, 115 participam do projeto, com aulas e treinos realizados desde 2012 na sede do Instituto no Passaré e ainda no Núcleo Casa de José de Alencar, na Messejana.

Elaysa Maria compete desde os seus 8 anos e, agora aos 10, é uma das 115 representantes do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza na V Copa Bushi No Te Foto: Natinho Rodrigues

Entre os alunos do Instituto inscritos na Copa estava Elaysa Maria, de 10 anos. "Eu comecei a praticar desde os seis anos. Meus pais me colocaram, mas eu comecei a me interessar pelo karatê por ver o quanto isso é bom para o meu desenvolvimento", comenta. Mesmo competindo há pouco tempo, já conseguiu bons resultados no Campeonato Cearense e no Panamericano.

Quem também coleciona muita experência de kimono pelo Instituto, mesmo aos nove anos de idade, é Antonio Iago Sousa. Ele faz aula desde os quatro, competindo desde os cinco. "Eu gosto das competições, das medalhas. Ganhei no Brasileirão, Panamericano, Campeonato Cearense e outros", pontua.

Antonio Iago Sousa, aos seus 9 anos, compete desde os 5 anos de idade, e é um dos alunos do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza que participa do evento Foto: Natinho Rodrigues

Ranking

Além de gerar dez, seis e quatro pontos para os três primeiros lugares respectivamente para a tabela nacional, a Copa Bushi No Te fortalece a sua imagem a cada ano como a maior copa de karatê do Ceará. Ao todo, o Estado conta com seis eventos do esporte.

"Ela é uma das mais importantes por ser um preparatório, um filtro para o próximo evento que vai vir, que é o Nacional. A partir daqui, os técnicos da seleção cearense começam a observar quem vai fazer a composição dessa seleção e representar o nosso estado lá fora. A competição conseguiu esse respaldo porque consegue reunir, em um único dia de evento, várias categorias, professores, atletas que estão se preparando para eventos maiores. É um termômetro para sentir como está esse atleta, como ele irá se comportar lá fora", explica Romilson.

O próximo desafio aos karatecas cearenses é em Goiás e, segundo Romilson, o Estado semple se destaca na competição, sendo considerado atualmente um dos maiores celeiros de atletas do País ou até da América do Sul.