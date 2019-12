Torcida do Fortaleza faz festa na Arena Castelão; veja mosaicos

A festa estava pronta antes mesmo da bola rolar. Palco de tantas conquistas da história do Fortaleza Esporte Clube, a Arena Castelão foi totalmente preenchida neste domingo (8) para o jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro contra o Bahia. E a homenagem ao ano mais perfeito do Leão veio em forma de incentivo e abraço. Assim, desde o hino nacional, o apoio foi incondicional e veio expresso também em mosaicos.

A primeira mensagem veio logo durante a execução do hino nacional. Em alusão a classificação para a Copa Sul-Americana, o setor Sul esbanjou a frase "Soy Loco por ti León", já que o clube disputará o 1º torneio internacional nos 101 anos de fundação em 2020 - sendo também a primeira vez que uma equipe cearense vai jogar oficialmente fora do Brasil.

Ex-presidente da TUF, Marcionílio Pinheiro foi lembrado pelos tricolores Foto: Davi César / SVM

O ex-presidente da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), Marcionílio Pinheiro, também foi homenageado. Completando 14 anos de morte, o torcedor então surgiu projetado em mosaico 3D com a frase "Conseguimos". O tricolor foi assassinado no dia 4 de dezembro de 2005, no Rio de Janeiro, após uma partida entre a equipe e o Botafogo.

E a criatividade não teve limites no Gigante da Boa Vista. Assim, um avião também se fez presente no 3º mosaico, que trazia referência a futura viagem internacional do time tricolor - o plantel utilizou um uniforme especial para a Sul-Americana denominado "Glória".

Até o fim da partida, a torcida do Fortaleza ainda exibirá um mosaico em homenagem ao técnico Rogério Ceni, que ganhou os títulos da Série B, do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste nos dois anos de trabalho. Após o último apito, as luzes do estádio serão desligados para a produção de um mosaico de LED.