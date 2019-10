Taça das Favelas: após jogos eletrizantes, estão definidos os semifinalistas do torneio

Reta final da Taça das Favelas no Ceará. A maior competição entre comunidades do mundo conheceu neste domingo (20) os semifinalistas, que vão em busca do título da primeira edição do torneio em solo cearense.

Do lado das mulheres, os jogos foram realizados durante a manhã. Nas quartas de final, o Maria Tomázia venceu o Graviola por 2 a 0 e o Brasília goleou o Quintino Cunha por 3 a 0. Ainda pela manhã, o Planalto Ayrton Senna empatou com o Passaré em 0 a 0, e garantiu a classificação após vencer por 5 a 4 nos pênaltis. A última vaga nas semifinais ficou com o Beco da Morte, que aplicou 3 a 1 no São Miguel.

Os homens conheceram os classificados à tarde. Santa Filomena e Pantanal empataram sem gols com Canindezinho e Barra do Ceará, respectivamente, mas venceram por 1 a 0 na cobrança de pênaltis, mesma situação de Sapiranga e Vila União, de Sobral, que também garantiram a vitória nas cobranças de pênalti por 1 a 0. No tempo normal, os dois times ficaram no 1 a 1 contra Luciano Cavalcante e Tocantins, respectivamente.

Confira as semifinais da Taça das Favelas:

FEMININO

Maria Tomázia x Brasília

Beco da Morte x Planalto Ayrton Senna

MASCULINO

Santa Filomena x Sapiranga

Vila União (Sobral) x Pantanal

Tanto a semifinal quanto a final serão disputadas no sábado (26) na Areninha do Conjunto Esperança. As comunidades campeãs entre homens e mulheres levarão três mil reais de prêmio.