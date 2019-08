Santos sinaliza mudanças e testa Jean Mota e Marinho entre os titulares contra o Fortaleza

A vantagem do Santos na liderança da Série A do Brasileiro caiu para dois pontos, distância do Flamengo na tabela, após as derrotas consecutivas para São Paulo e Cruzeiro. Buscando retomar o caminho das vitórias, o técnico argentino Jorge Sampaoli fechou os treinos e realizou testes no time titular. A expectativa é que o Peixe entre em campo com elenco alternativo contra o Fortaleza, no domingo (25), às 16 horas, na Vila Belmiro, em jogo transmitido pelo Sistema Verdes Mares.

O único desfalque da equipe é o zagueiro Gustavo Henrique, expulso na 15ª rodada diante do Cruzeiro. Entre os reforços, o defensor Felipe Aguilar e o lateral Victor Ferraz retornam de suspensão. No último treino, realizado no CT Rei Pelé, em São Paulo, Sampaoli dividiu o grupo em dois, mantendo sempre o padrão de 4-5-1, sendo Sasha o atleta mais avançado. O atacante e o meia venezuelano Soteldo são os únicos do setor ofensivo que participaram de todos os jogos pós-Copa América.

Entre os nomes que devem ganhar oportunidade estão o meia Jean Mota (ex-Fortaleza) e o atacante Marinho (ex-Ceará). Contratados no início do ano junto ao Vovô, o goleiro Everson e o lateral esquerdo Felipe Jonatan têm se destacado no Brasileirão e podem seguir como titulares.

Força em casa

Até o jogo, Sampaoli ainda tem agendado duas atividades com bola. O grande trunfo do time é o fator casa, apresentando apenas duas derrotas em 2019 quando teve o mando de campo. No Brasileirão, o time venceu seis das sete partidas que fez na Vila Belmiro, a exceção foi um empate com o Internacional em 0 a 0.

Na classificação, o Santos é o primeiro colocado, com 32 pontos e aproveitamento de 71,1%. Já o Fortaleza está na 14ª posição, com 17 somados - cinco vitórias, dois empates e oito derrotas.