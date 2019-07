Romarinho ganha espaço no Fortaleza e declara: "Minha confiança aumentou"

O Fortaleza não trouxe muitas peças para o reinício da Série A do Brasileiro e aposta em remanescentes do elenco para vencer o Avaí neste sábado (13), às 17 horas, na Arena Castelão, pela 10ª rodada. Com escalação indefinida, um nome certo no plantel titular é a do atacante Romarinho. Aposta em 2018, o jogador se firmou na atual temporada, marcou dois gols e virou referência ofensiva no Leão. Em melhor fase, o atleta afirmou que está mais confiante dentro de campo.

"Minha confiança aumentou, não que antes eu não acreditasse, mas aumentou mais do que eu esperava. Hoje eu estou colhendo os frutos do meu trabalho. Antes eu trabalhava muito forte e agora eu tento trabalhar ainda mais forte porque sei que a cobrança vai ser alta", declarou.

Diante do time catarinense, o técnico Rogério Ceni vai manter o esquema tático 4-2-4, mas sofre com a perda dos três jogadores que deixaram o plantel: Júnior Santos, Marcinho e Matheus Alessandro. A equipe também André Luís e Edinho como dúvidas devido lesões recentes e pode utilizar o meia Marlon improvisado no ataque. Romarinho revelou que, independente da posição que estiver escalado, vai estar à disposição.

"Eu vinha jogando de atacante, mas se o André não puder jogar, eu estarei apto a entrar e fazer o meu trabalho para ajudar o Fortaleza. Como o André sentiu, a gente vai esperar para saber se eu vou jogar por dentro ou pelo lado, mas a posição que o Rogério optar eu estarei preparado para ajudar", explicou.

O Fortaleza ocupa a 14ª posição na tabela, com 10 pontos - três vitóriais, um empate e cinco derrotas. Lanterna, o Avaí tem seis e ainda não venceu na competição.