Lisca espera contar com Juninho Quixadá após o Clássico-Rei

O meia Juninho Quixadá está próximo de voltar a jogar pelo Ceará. O meia, que não atua pelo Vozão desde 31ª rodada da Série A, data da partida contra o Atlético Mineiro, vencida pelo time cearense por 2 a 1 no Castelão, está em fase final de recuperação após lesão no tendão adutor da coxa esquerda e deve estar à disposição do técnico Lisca após o Clássico-Rei de domingo, 17, contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste.

A informação foi do técnico Lisca, em entrevista coletiva hoje à tarde em Porangabuçu, na véspera do jogo com o Corinthians pela Copa do Brasil.

"Ele já está em fase final de recuperação. O Juninho já deu uma evoluida legal, em treinos com maior intensidade, acelerando mais, abrindo pique, após treinos com baixa intensidade. Espero que semana que vem ele já pronto para treinar. Estou aguardando ele na semana que vem, depois do jogo contra o Fortaleza, acho que ele estará à disposição".

Juninho foi um dos destaques do Ceará na Série A, com sua chegada coincidindo com a reação do Vozão na competição, atuando por 14 partidas e marcando dois gols