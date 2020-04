Goleiro Lucas França deixará o Ceará para retornar ao Cruzeiro

Um dos goleiros do elenco do Ceará está prestes a deixar o clube. Lucas França, que está no Vovô por empréstimo junto ao Cruzeiro, voltará ao clube de origem. De acordo com o repórter Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, a Raposa solicitará o retorno de Lucas em breve, quando a paralisação das atividades futebolísticas por conta do coronavírus for suspensa.

Lucas França tem contrato de empréstimo com o Ceará até maio e o vínculo não será renovado. De acordo com Samuel Venâncio, o técnico Enderson Moreira, que trabalhou com Lucas no Alvinegro, já deu o aval para o retorno do arqueiro ao time celeste.

Aos 24 anos, Lucas França atuou em somente uma partida pelo Ceará. Ele foi contratado em 2019 e jogou na derrota por 1 a 0 para o CSA, pelo Campeonato Brasileiro.

Com a saída de Lucas, o Alvinegro seguirá com três goleiros no elenco: Fernando Prass, Diogo Silva e Richard.