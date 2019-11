Fortaleza vence CSA e amplia vantagem do Z-4 para oito pontos na Série A

Com direito a cobrança de falta no ângulo, o Fortaleza venceu o CSA neste domingo (17) por 3 a 0, pela 33ª rodada da Série A do Brasileiro. O lance foi convertido por Juninho, que viu também Tinga e Paulão ampliarem a vantagem tricolor sobre a zona de rebaixamento para sete pontos.

O resultado deixa o Leão em 11º colocado, com 42. Após duas partidas em casa, o time de Rogério Ceni encara o Internacional, domingo (24), às 19 horas, no Beira-Rio, pela 33ª rodada.

Já o CSA amarga a 4ª derrota consecutiva e segue na 18ª posição, com 29 pontos - para evitar o rebaixamento o time precisa vencer quatro das cinco próximas partidas. O Azulão se prepara agora para enfrentar o Fluminense, segunda (25), no Rei Pelé, às 20 horas.

Primeiro tempo

Jogadores comemoram gol de Juninho ajoelhados no gramado Foto: Camila Lima / SVM

O Fortaleza entrou em campo no tradicional 4-2-4 e buscou ser ofensivo desde o início. Do outro lado, o CSA se manteve fechado e tentando encaixar o contra-ataque.

Com estratégias antagônicas, a partida contou com poucas oportunidades. A primeira chegada tricolor ocorreu aos 11 minutos, em finalização de André Luís defendida por João Carlos.

No duelo truncado, foi na bola parada que o resultado se construiu. Em cobrança de falta, Juninho mandou no ângulo, aos 34, e abriu o placar: 1 a 0. Correndo atrás do empate, o CSA adiantou as linhas e tentou o empate, mas não obteve sucessso nos primeiros 45 minutos.

Segundo tempo

Felipe fez grande partida no meio-campo leonino Foto: Camila Lima / SVM

Na volta do intervalo, Argel tirou um meia Warley e colocou o atacante Bruno Alves, migrando a escalação para o 4-3-3. O sistema, que buscava ser mais ofensivo, cedeu espaços no sistema defensivo.

As brechas logo foram aproveitadas pelo Fortaleza. Logo aos 2, em contra-ataque, Romarinho tocou para Wellington Paulista, que apenas ajeitou a bola para Tinga finalizar sem chances: 2 a 0.

Diante de um time atodoado, o Leão cresceu e logo conseguiu mais um. Aos 9, Paulão aproveita cruzamento de Juninho e finalizou de primeira, em novo golaço: 3 a 0. O resultado diminui o ímpeto do CSA, que passou a se defender e segurar o placar. Ao time tricolor restou administrar o resultado para sair vitorioso na Arena Castelão.