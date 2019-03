Fortaleza fica perto de fechar empréstimo de lateral Araruna, do São Paulo

A pedido de Ceni, Fortaleza inicia negociações com São Paulo para concretizar o empréstimo de Araruna até o fim da temporada. A informação foi confirmada pelo GloboEsporte.com. O atleta foi revelado na base do Tricolor Paulista e passou a atuar no elenco profissional em 2017, exatamente quando Rogério Ceni assumiu o comando do grupo.

Nesta temporada, Araruna fez quatro jogos e não marcou nenhum gol. O volante de origem também atua como lateral e ponta direita. No total ele fez 42 partidas (sem incluir amistosos) pelo clube paulista. Além de Araruna e Diego Souza, outros atletas poderão sair. Nenê, já apontado como interesse do Leão, agora é alvo do Fluminense.

O Fortaleza encara o Ceará no próximo domingo (10), na Arena Castelão, às 16 horas, pelo Cearense. No Nordestão, enfrenta o rival na Arena Castelão, às 18 horas, no dia 17.