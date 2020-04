Fortaleza estuda comprar testes para o novo coronavírus

A diretoria do Fortaleza estuda a compra de testes para o novo coronavírus. A medida é válida para a retomada das atividades no clube, suspensas desde o dia 17 de março devido à pandemia de covid-19.

O tipo de testagem e o número de unidades para aquisição ainda será definido. O processo está em análise de preços, mas tem o aval do departamento de futebol. O objetivo é testar colaborares, elenco e comissão técnica.

Em entrevista ao programa A Grande Jogada, da TV Diário, o presidente tricolor Marcelo Paz reforçou preocupação com a segurança dos funcionários do time. "Vou colocar sempre a questão de saúde acima de tudo. O futebol só pode voltar se tiver segurança para os trabalhadores do esporte. Se retorna e o auxiliar pega a Covid-19, todo mundo vai para quarentena, então o campeonato fica paralisado do mesmo jeito", concluiu.

Assim, o Leão se soma ao Ceará na compra de provas de diagnóstico. Em Porangabuçu, o presidente Robinson de Castro definiu a compra de provas PCR e IgG/IgM, sendo 100 de cada.

Vale ressaltar que o procolo médico elaborada pela CBF para retorno das competições requer alta testagem nos funcionários dos times. O documento está sob análise do Ministério da Saúde para ser lançado.