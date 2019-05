Floresta vence o Bragantino no PV e respira na Série D

O Floresta conquistou a primeira vitória na Série D do Brasileiro diante do Bragantino na tarde deste sábado (25), no Estádio Presidente Vargas.

O time cearense chega à segunda posição com cinco pontos do Grupo A4, e o time paraense fica com três, na lanterna. Os gols foram marcados por Regineldo, Matheus e Matheus Maranguape. Marco Goiano descontou.

Na próxima rodada, o Floresta encontra o River, pela quinta rodada, às 16 horas, no Albertão, no domingo. O Bragantino enfrenta o Santa Cruz de Natal na segunda-feira (3), às 15 horas, na Arena das Dunas.