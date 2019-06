Em jogo truncado, Ceará empata com o Bahia em 0 a 0 na Arena Castelão

Jogando na Arena Castelão, o Ceará criou as melhores oportunidades, mas empatou com o Bahia em 0 a 0, neste sábado (8), pela 8ª rodada da Série A do Brasileiro. O resultado mantém uma escrita de três anos sem o Vovô vencer o clássico nordestino.

O placar deixa os comandados de Enderson Moreira na 11ª posição, com 10 pontos - restando cinco jogos para o fechamento da rodada. A equipe se prepara agora para enfrentar o Vasco na quinta-feira (13), às 19h15, em São Januário. O jogo será o último do Brasileirão antes da parada para a Copa América, sediada no país.

Já o Bahia amplia a sequência de invencibilidade na temporada para cinco partidas e chega na 3º colocação, com 14 pontos. O tricolor volta a campo na quarta-feira (12), contra o Internacional, no Beira-Rio.

O jogo

O clássico nordestino começou muito estudado. Com esquemas espelhados, ambos no 4-2-3-1, as equipes tinham dificuldades para escapar da marcação e criar lances de perigo.

A primeira chance veio com Ricardinho, aos 6. O meia arriscou um chute do círculo central e quase surpreendeu Douglas, mas a bola passou por cima do travessão. A estratégia foi a principal arma ofensiva do Vovô, que exigiu defesas seguidas do arqueiro com Samuel Xavier e Carleto, em arremates de longo alcance.

Bem postado, o Alvinegro neutralizou bem o Bahia, que ficou acuado em campo. Mesmo assim, os visitantes estiverem próximos de marcar em duas oportunidades, com Arthur Caíke e Ernando. O último lance ocorreu aos 45, quando Fernandão emendou uma bicicleta após cobrança de escanteio e o zagueiro desviou. A bola foi na trave e parou em Diogo Silva, que salvou em cima da linha.

Romário entrou no lugar de Bergson no segundo tempo e pouco criou Foto: Thiago Gadelha / SVM

Na volta do intervalo, o duelo ganhou em intensidade. Logo no primeiro minuto, Fernandão venceu Luiz Otávio na velocidade e mandou um foguete à esquerda de Diogo Silva.

O Vovô respondeu com Galhardo, aos 11. O meia arrematou de longa distância e parou nas mãos de Douglas, maior destaque tricolor. Armado no contra-ataque, o time comandado por Roger Machado tinha dificuldades para armar de jogadas e era facilmente interceptado pelos donos da casa. Na única escapa em velocidade, no entanto, carimbou a trave de Diogo Silva com Arthur Caíke.

Enderson mandou a campo Romário e Leandro Carvalho tentando melhor o aproveitamento no último terço do campo. Com mais volume, o Ceará pressionava sem organização e insistia nas jogadas aéreas. O atleta mais lúcido era Thiago Galhardo, que armava o meio-campo e surgiu como elemento surpresa dentro da área. A melhor chance, no entanto, veio dos pés de Ricardinho, em cobrança de falta espalmada por Douglas aos 37 da etapa final. Empate na Arena Castelão com um time alvinegro dono das principais ações da partida.

Ficha Técnica

Ceará 0x0 Bahia

Competição: 8ª rodada da Série A do Brasileiro

Data: 08/06/2019

Horário: 19h30

Local: Arena Castelão

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto/SP

Cartões amarelos: Ricardinho (C), Gregore (B) e Artur (B)

Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e Thiago Carleto; Fabinho e Ricardinho; Rick (Leandro Carvalho), Fernando Sobral e Thiago Galhardo; Bergson (Romário). Técnico: Enderson Moreira.

Bahia: Douglas Friedrich; Nino, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Douglas Augusto e Elton (Ramires); Élber (Arthur Caíke), Artur e Fernandão (Rogério). Técnico: Roger Machado.