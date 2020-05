Com Sóbis e Prass, Ceará realiza ação em homenagem a torcedor que venceu o coronavírus

O Ceará segue realizando campanhas solidárias e ações sociais na luta contra o coronavírus. Na última delas, dois dos principais atletas do elenco estiveram presentes em bela iniciativa do clube, a ação "Gol de Ouro do Vozão", que homenageou um torcedor do Alvinegro que se curou da Covid-19.

Em parceria com uma empresa de plano de saúde, a ação envolveu um colaborador do hospital e que também é torcedor do clube. Werttanio Carlos, enfermeiro trabalha na linha de frente contra o avanço da pandemia. Ele contraiu a Covid-19, ficou 14 dias isolado em casa, recuperou-se e já voltou a colaborar na luta contra a doença viral.

Werttanio foi homenageado com uma surpresa. O Ceará simulou um gol contra a Covid-19 e o colocou no ataque do time titular. Na simulação, o enfermeiro marca o gol e vence a doença.

A ideia foi repassada a ele por meio de uma conferência de vídeo e contou com o apoio de alguns atletas do elenco alvinegro, como o goleiro Fernando Prass e o atacante Rafael Sóbis.

"A gente não imagina o que o senhor está passando, quantas vidas está salvando. Eu sinceramente, quanto tudo passar, quero te conhecer pessoalmente. Com o clube, te oferecer uma camisa autografada. Vai ser uma honra. Uma pessoa que é Vozão, que torce por nós, quero te dar um beijo e um abraço um dia. Tudo o que o senhor precisar, de mensagens, de oração, a gente vai fazer. Que Deus te capacite, o senhor é anjo", disse Sóbis.