Com gol de Osvaldo, Fortaleza vence Guarany de Sobral e abre vantagem para jogo de volta

Em jogo válido pela primeira partida da semifinal do Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu o Guarany de Sobral por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (27), no estádio Junco, em Sobral, com gol de Osvaldo. O atacante marcou seu primeiro gol pelo Tricolor após seu retorno.

O jogo

Em primeiro tempo onde o Fortaleza foi superior, o Tricolor do Pici deixou o gramado à frente do marcador. Com 17 minutos de bola rolando, Edinho usou de sua velocidade pelo lado direito, passou pelo marcador e cruzando na área na direção de Júnior Santos. O camisa 9 do Leão cabeceou para defesa do goleiro Douglas, que acabou dando rebote para Osvaldo. O atante Tricolor aproveitou para mandar a bola para o fundo das redes.

Aos 17 minutos do 1º tempo, Osvaldo abriu o marcador para o @FortalezaEC contra o @guarasoloficial, no estádio Junco, em Sobral.



Quatro minutos depois o Fortaleza teve chance de ampliar. Aos 21, o zagueiro Lucão, que havia acabado de entrar na vaga de Gleidson, derrubou Ederson na área. O juiz, próximo ao lance, marcou pênalti, mas voltou atrás e anulou após ser chamado pelo auxiliar.

De volta para a segunda etapa, o Leão continuou superior. Goleiro do Cacique do Vale, Douglas foi um dos destaques da partida fazendo grandes defesas. A mais difícil sendo aos 19 minutos. Após cobrança de falta, Bruno Melo desvia e o goleiro Douglas se joga no cantinho para evitar o segundo gol do Fortaleza.

Os donos da casa também chegaram perto de balançar as redes. Com o ponteiro marcando 24 minutos, o atacante Waldisson recebeu na área, fez o giro mesmo marcado e chutou para o gol. A bola passou muito perto da trave do goleiro Felipe Alves, mas vai foi fora!

Com o resultado, o Leão vai para o jogo de volta com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença que ainda assim passa de fase.

Fortaleza e Guarany de Sobral voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (3), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense.