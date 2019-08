Cearense Adhemar Pereira sofre acidente e fica fora do Rally dos Sertões 2019

Um grave acidente chamou a atenção dos competidores do Sertões 2019. O piloto cearense Adhemar Pereira perdeu equilíbrio e foi arremessado de sua moto nesta terça-feira (27) em São Miguel do Araguaia/GO, no deslocamento final da terceira etapa da competição.

Índio, como é chamado, estava próximo da linha de chegada após percorrer a terceira etapa entre Barra do Garças/MT e a cidade goiana, quando em uma zona de fast-fast (como são conhecidas as zonas de areia funda), o piloto não avistou uma depressão de poça seca (DEPS) e caiu em uma delas.

Com o impacto, o cearense foi lançado a trinta metros de onde a moto foi encontrada, e caiu desacordado em uma ribanceira fora da pista. O piloto foi levado a um hospital local com dificuldades para andar e respirar para realizar alguns exames, mas nada grave foi constatado e Índio passa bem.

Fora da disputa do Sertões 2019, o piloto agora segue junto com o comboio de apoio aos competidores, que entra na 5ª etapa percorrendo as paisagens do Jalapão. Os pilotos partem de Porto Nacional/TO com destino a São Félix do Tocantins/TO. A chegada do rali é no próximo domingo (1º) nas areias do Porto das Dunas, em Aquiraz