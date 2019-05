Ceará vai lançar novo uniforme após Copa América e estuda não renovar contrato com a Topper

O Ceará vai lançar uma nova linha de uniformes após a Copa América, que é encerrada dia 6 de julho. A informação foi revelada pelo presidente alvinegro, Robinson de Castro, que afirmou também que o clube segue com a marca esportiva Topper até o fim de 2019. Apesar do cumprimento do contrato, a diretoria já estuda uma nova empresa para fornecer o material na próxima temporada.

"Nós temos contrato com a Topper até o final deste ano. Fizemos ajustes no contrato e vamos cumprir para uma nova coleção (ser lançada) após a Copa América. Ano que vem a gente está estudando o que vai fazer, se vamos migrar para uma marca própria ou fazer parceria com outra empresa de material esportivo. Estamos estudando para ver a melhor situação. A empresa estava com dificuldades, nós também, então criamos uma situação favorável para seguir", explicou o dirigente.

A mudança acontece porque a Topper está se desligando do futebol brasileiro. A empresa apresentou problemas financeiros e a incapacidade de atender aos diversos clubes patrocinados, gerando insatisfação de consumidores e dirigentes. A marca atua em sete clubes do país: Brasil de Pelotas, Ceará, Figueirense, Goiás, Guarani e Ponte Preta e Remo. Com exceção do time paraense, as demais equipes ainda estão com o material produzido em 2018.

Mesmo com a diminuição da marca, as bolas usadas nas Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro são produzidas pela Topper. No início do ano, a empresa rescindiu contrato com Náutico, Vitória e Atlético/MG.