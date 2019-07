Ceará lança promoção e oferece um ingresso para o Clássico-Rei na compra de uma camisa oficial

O Ceará lançou uma série de promoções ao torcedor visando o Clássico-Rei na Série A do Brasileiro, disputado no sábado (3), às 19 horas. Na ação, intitulada "Semana do Torcedor Alvinegro", o clube oferece um ingresso no setor Inferior Central para a partida aos 300 primeiros que comprarem a nova camisa oficial da equipe 2019-2020 em uma das lojas oficiais Sou Mais.

A diretoria alvinegra também vai disponibilizar o plano Time do Povo sem a taxa de adesão e um sorteio de 10 sócios para uma tour no dia do Clássico-Rei. Todas as promoções são válidas até sábado (3).

Com o mando de jogo no primeiro duelo contra o Fortaleza no Brasileirão, o Ceará vai ter 70% da capacidade do estádio disponível para a torcida alvinegra - o time tricolor ficou com 30%. Na terça (30), o Vovô divulgou a venda de 10.133 ingressos vendidos de forma antecipada.

PONTOS DE VENDA

Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú-CE