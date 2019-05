Ceará fecha acordo com Caçadores e terá equipe de futebol americano

Crescendo nas modalidades esportivas, além do futebol masculino, o Ceará acertou parceria com o Ceará Caçadores, equipe cearense de futebol americano. Apesar da reportagem do Diário do Nordeste ter apurado a informação, o clube ainda não confirma oficialmente.

Já com o futebol feminino e futsal, o Vovô investe em uma nova modalidade dentro do clube. Assim como o esporte, a equipe Ceará Caçadores tem crescido bastante no cenário nacional. Sua fundação aconteceu em 2013.

Na Liga BFA (Brasileiro de Futebol Americano), o Caçadores foi semifinalista da Conferência Nordeste em 2014 e 2015 e vice-campeão em 2016.

Na madrugada desta quarta-feira (15), o perfil oficial da equipe de futebol americano publicou uma imagem com um trecho do hino do clube onde diz "é um grande povo a te estimular".

Histórico

Formado em 2013, o Ceará Caçadores é uma fusão entre Dragões do Mar de Fortaleza e Ceará Cangaceiros, dois maiores times do estado na modalidade. Tudo começou depois de um duelo entre as equipe pelo Campeonato Brasileiro quando os dois rivais passaram a treinar juntos, na metade daquele ano, visando uma melhor prepração para o restante daquela temporada.

A confirmação da união aconteceu no dia 10 de dezembro de 2013 quando uma nova diretoria convocou uma entrevista coletiva para apresentar o novo time com uniformes e calendário para a primeira temporada como Ceará Caçadores.

No dia 29 de junho, a equipe cearense recebe o UFERSA Petroleiros, pela Liga BFA Elite, no estádio Presidente Vargas (PV), local onde manda seus jogos. No ano passado, o Caçadores duelou seis vezes com o time de Pernambuco e venceu todas pelos placares de 39 x 15, 19 x 06, 14 x 12, 26 x 07, 28 x 00 e 47 x 14.