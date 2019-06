Argentina vence o Qatar, avança às quartas de final e enfrenta a Venezuela

Começou como um tango, dramático e intenso como a luta da Argentina pela continuidade na Copa América. Mas a partida contra o Qatar, neste domingo (23), em Porto Alegre, terminou como uma chacarera, ritmo argentino festivo e cadenciado, em sintonia com o alívio da classificação que veio com o 2 a 0 sobre os qatarianos, a primeira vitória dos argentinos na competição.

Segundo a Conmebol, a partida teve um público de 41.390 pessoas (39.100 pagantes e 2.290 não pagantes, para uma renda de R$ 7,9 milhões). Embora a rivalidade entre brasileiros e argentinos seja quase uma tradição, os gaúchos, no geral, simpatizam com os vizinhos pela proximidade cultural e geográfica e torceram pela Argentina.

Nas quartas de final, os argentinos enfrentarão a Venezuela, segunda colocada do Grupo A, na próxima sexta-feira (21), no Maracanã.

O jogo

Muito marcado, Messi participou bem da partida e liderou a seleção diante do Catar Foto: Argentina

Logo no início do primeiro tempo, Lautaro Martínez abriu o placar e aliviou a pressão para a classificação, que dependia de vitória por qualquer diferença. Martínez, no jogo anterior, ficou irritado ao ser substituído no segundo tempo contra o Paraguai, mas foi escalado novamente por Lionel Scaloni para a partida em Porto Alegre.

A cinco minutos do fim do primeiro tempo, o Qatar teve a primeira chance de empatar, mas não conseguiu marcar.

O segundo gol da Argentina foi de Aguero, aos 37 minutos do segundo tempo, e levantou a torcida, que parecia tensa com a possibilidade de empate do Qatar -um empate bastaria para desclassificar a seleção sul-americana.

O anel superior da Arena do Grêmio estava lotado, assim como na partida do Uruguai contra o Japão, na última quinta-feira. Porém, em comparação, a torcida dos argentinos soou mais alto que a dos vizinhos uruguaios, do apoio ao time às vaias contra o adversário.

Além das camisetas alvicelestes, os uniformes mais vistos na Arena foram os da dupla Grenal (Grêmio e Internacional). Os gaúchos foram ao estádio principalmente para ver a estrela da Argentina, Leionel Messi, que não marcou neste domingo, mas ajudou sua seleção a garantir um lugar na próxima fase.

Ficha técnica

Argentina 2x0 QatarLocal: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Julio Bascuñan (CHI)

Auxiliares: Christian Schiemann e Claudio Rios (ambos chilenos)

Árbitro de vídeo: Gabriel Tobar (CHI)

Público total: 41.390 mil

Renda: R$ 7.901.700,00 milhões

Cartões amarelos: Almoez Ali e Boudiaf (QAT); Foyth e Lo Celso (ARG)

Gols: Lautaro Martínez, aos 3min do primeiro tempo, e Kun Aguero, aos 36min do segundo tempo

Qatar: Al-Sheeb; Pedro Correia, Salem Al Hajri, Bassam Hisham e Hatem Abdulaziz (Abdulsalam); Salman, Khoukhi, Boudiaf e Al-Hayados; Almoez Ali e Akram Afif. T.: Félix Sánchez

Argentina: Armani; Saravia, Otamendi, Foyth e Tagliafico; Paredes, De Paul e Lo Celso (Acuña); Messi, Aguero e Lautaro Martínez (Dybala). T.: Lionel Scaloni