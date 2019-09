Alisson é eleito melhor goleiro do mundo

Campeão da Liga dos Campeões com o Liverpool, o brasileiro Alisson foi eleito o melhor goleiro da Europa e agora do mundo. A temporada de 2018/2019 foi marcante para o o arqueiro que, nesta segunda-feira (23), foi eleito o melhor da posição pela Fifa. Ele também ficou na seleção dos 11 escolhidos pela entidade.

"É um grande prazer receber esse prêmio, que representa tudo o que eu trabalhei na minha vida até chegar aqui", declarou após receber o prêmio, na cerimônia do The Best 2019, que aconteceu em Milão, na Itália.

Na disputa da Fifa, Alisson superou o compatriota e seu reserva na seleção brasileira, Ederson (do Manchester City, campeão inglês), e o alemão Ter Stegen, do Barcelona. Durante a Liga dos Campeões de 2019, o goleiro sofreu 12 gols em 13 jogos. Na atual temporada, no entanto, se recupera de uma lesão e está como desfalque da equipe.