Novos desafios de Ceará e Fortaleza

Time principal. Time suplente. Alternativo. Reserva. Turma da laranja. Tuma do "come e dorme". Sei lá. A linguagem do futebol é criativa. Farta. O Vozão mandou o time reserva a campo e massacrou o Ferroviário (6 x 2). Hoje, tem o Santa Cruz, por sinal também tricolor como o Ferrão e com padrão semelhante ao do Tubarão da Barra. Mas são coisas diferentes. O Santa, com nove pontos, é vice-líder do Grupo A, atrás apenas do Fortaleza. O Ceará, com doze pontos, é vice-líder do Grupo B, atrás apenas do Botafogo da Paraíba. Jogo no Castelão, às 16 horas. Já no outro Castelão, o de São Luís, o Fortaleza enfrentará o Moto Club. O Leão é líder do Grupo A com nove pontos. O Moto é lanterna do Grupo B com sete pontos. O Fortaleza deixou no ar sérias inquietações, depois de passar sufoco diante do Floresta na disputa por uma vaga nas semifinais do Campeonato Cearense. Ganhou a vaga com vitória apertada (2 x 1), mas não ganhou a confiança da torcida. Ficou no ar uma série de indagações decorrentes da incerteza. Punhado de dúvidas sobre o que pode realmente produzir o time treinado por Rogério Ceni. Talvez alguma resposta logo mais no Maranhão.

Datas

Domingo sem futebol. Absurdo. O jornalista Sílvio Carlos já dizia na década de 1960: "Domingo é dia de missa, praia e futebol". Depois, com o crescimento da Igreja Evangélica, o Sílvio modificou a frase: "Domingo é dia de missas, cultos, praia e futebol". Ora, o doido calendário do futebol brasileiro programa semifinais do "estadual" para as quartas-feiras e deixa o domingo sem programação. Meu Deus...

Afirmação

No clássico Ceará 6 x 2 Ferroviário, quem aproveitou para mostrar belo futebol foi o atacante alvinegro Ricardo Bueno. Fez gol, serviu aos companheiros, engajado no desempenho coletivo, enfim, atuação convincente. Na entrevista, seu semblante era de plena felicidade pela certeza da missão cumprida. E mais: porque sentiu que, a continuar assim, a afirmação virá, dando suporte para brigar pela posição de titular.

Afirmação II

O goleiro Felipe Alves, com a bela atuação diante do Floresta, também deixou clara a sua mensagem. O Rodízio pode existir, mas a disputa sadia pela posição de titular com Böeck será normal. Quem ganha é o clube.

Hoje, 14h, a Seleção Brasileira fará seu primeiro jogo de 2019, sob o comando de Tite. Amistoso Brasil x Panamá, no Estádio Dragão em Porto (Portugal). De 1952 a 2016 houve quatro jogos com vitórias do Brasil. Em 1952, (Santiago), 5 x 0 (Pan-Americano - Brasil campeão); 2001 (Curitiba)- 5x0; 2014 (Goiânia), 4 x0; 2016 (Denver ) 2x0, Amistoso

Segundo Tite, o provável time será Ederson; Fagner, Éder Militão, Miranda, Alex Telles, Casemiro, Arthur, Paquetá , Philippe Coutinho, Richarlison e Firmino. Na terça-feira, 27, o Brasil encara a República Tcheca em Praga. O pesquisador Airton Fontenele, do alto de seus 92 anos, continua imbatível nos assuntos de Seleção Brasileira