Hora de repor as deficiências no Vovô e no Leão

As posições de Ceará e Fortaleza na Série A, em 13º e 14º respectivamente, ambos com 10 pontos, dão a errônea impressão de tranquilidade na tabela após nove rodadas, afinal, os dois estão a apenas dois pontos do Z-4 e ainda disputarão 29 rodadas na elite.

O alerta obviamente indica a aquisição de reforços para ambos, com diferentes carências em cada elenco. Avaliando os plantéis de Vovô e Leão, é notório que Ceará precisa de dois centroavantes, um lateral-direito, um goleiro e outro zagueiro. No Fortaleza, há a necessidade imediata de zagueiro, meio-campista e atacante, especialmente após a saída de Marcinho. No Ceará, as saídas dos centroavantes Matheus Matias, Roger e Ricardo Bueno, trio que iniciou o ano, evidencia a carência, já que apenas Romário é um típico Camisa 9, mas a responsabilidade dos gols em uma Série A não podem recair sobre ele, que foi assolado por lesões nos últimos anos e carece de ritmo.

Outra opção, Bergson, que está de 'molho' por mais duas semanas após lesão, tem jogado ali mas não é considerado um camisa 9 nato, rendendo mais pelos lados.

Portanto, buscar dois centroavantes deveria ser o ideal para o Alvinegro. Um deles já está certo, vindo do Santos, Felippe Cardoso, que fica até o fim do ano. Com 1,87 de altura, o jogador de 20 anos pode jogar na posição. Restariam outros dois que, certamente, são atacantes mais experientes, como Lucas Barrios e Lucão sendo as opções mais claras e já vazadas.

Mas um anúncio oficial só poderá acontecer com a abertura da janela internacional, no dia 1º de julho.

No gol, também há uma necessidade de reposição, já que Richard fez cirurgia no joelho e só deve voltar a jogar em 2020. Assim, o Vovô quer um goleiro para disputar posição com Diogo Silva, já sondando Walter, do Corinthians.

Estas posições são prioridade no clube, já admitidas pela diretoria, mas outras duas posições também requereriam reforços: um lateral-direito para ser opção a Samuel, já que Cristovam provou estar abaixo e um zagueiro, já que a diferença de nível entre Luiz Otávio, Thiago Alves e Valdo, trio que se reveza, e o 4º e 5º reservas, Eduardo Brock e Charles é muito grande.

Atacante Marcinho faz o Leão ficar desfalcado de um dos seus principais atacantes. Atleta vai para o futebol chinês Thiago Gadelha

Tricolor

O Fortaleza está bem servido no gol, onde Marcelo Böeck, ídolo da torcida e Felipe Alves, dão conta das necessidades no setor; entretanto, a lateral-direita tem apenas Tinga como atleta de ofício. A improvisação do volante Gabriel Dias tem resolvido em alguns jogos, mas o atleta já demonstrou que seria melhor encaixado como volante.

O Tricolor possui dois zagueiros que têm jogado quase todas as partidas, Juan Quintero e Roger Carvalho. Quando Roger se lesionou, entrou Nathan Ribeiro em seu lugar, mas o atleta fez apenas um jogo mais consistente, que foi a vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, na 9ª rodada da Série A.

Para a suplência da zaga, só tem Nathan e o garoto Diguinho, do Sub-20, mas que desponta como grande descoberta das categorias de base.

O setor de meio-campo tem nos volantes o ponto forte, com Juninho, Felipe, Araruna, Paulo Roberto, Derley, Santiago Romero, mas se ressente de um meia criativo.

Para organizar jogadas, o time conta apenas Marlon e Dodô. No espaço de uma semana, o clube perdeu o zagueiro Patrick e os atacantes Júnior Santos, Matheus Alessandro e agora Marcinho. A vinda de um atleta para o setor de ataque é imediata.

"Nós temos um zagueiro já com proposta nossa para assinar, além de um meia, cuja negociação com ele está evoluindo. Além disso, precisamos trazer um novo Marcinho ou outro jogador até melhor que ele, que atue pelos lados com velocidade", comentou o presidente do Leão, Marcelo Paz.

Para a função de centroavante de área, o clube conta com Kieza, Wellington Paulista e André, que marcou dois gols contra o Cruzeiro.