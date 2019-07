Fortaleza está perto de contratar meia Mariano Vázquez

Com carências no setor de meio-campo, o Fortaleza deve confirmar, em breve, a contratação do meio-campista argentino Mariano Vázquez, de 26 anos, que encontra-se no Deportivo Pasto/COL.

A diretoria tricolor está preparando um dossiê do atleta para apresentar ao técnico Rogério Ceni. As negociações estão avançadas e, ontem, o presidente do Leão, Marcelo Paz, não quis confirmar a aquisição, mas falou que "ainda não está contratado".

O argentino Mariano Vázquez teve a sua formação feita no Boca Juniors, mas não se firmou no seu país de origem, construindo a sua carreira basicamente na Colômbia, onde atuou por Atlético Huila, Atlético Nacional, Tolima, La Equidad, além do Fortaleza FC, clube colombiano que leva o mesmo nome do Leão do Pici.

Em 2019, jogando pelo Deportivo Pasto/COL, marcou quatro gols, além de liderar as estatísticas de passes, contribuindo com 22 assistências. Além dele, o zagueiro Gastón Campi, argentino de 28 anos, que atualmente está no Chaves, de Portugal, está na mira do Leão. Ele foi emprestado pelo Estudiantes de La Plata, da 1ª divisão argentina. A diretoria não confirma o acerto, mas admite o interesse.