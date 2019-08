Dirigentes da Copa da Alemanha de 2006 são acusados de fraude

Ídolo do futebol alemão, com duas Copas do Mundo no currículo (uma como jogador e outra como técnico) e presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006, Franz Beckenbauer é alvo da investigação. A Justiça da Suíça apresentou uma acusação contra ele, que é suspeito de fraude na escolha da Alemanha como sede do Mundial.

Mas as averiguações junto ao ex-jogador estão sendo conduzidas de maneira diferente, devido aos seus problemas de saúde, que o impedem, inclusive, de ser interrogado. As informações são do jornal El País.

Outros três dirigentes do futebol alemão também são investigados. As autoridades afirmam que Horst Schmidt, Theo Zwanziger e Wolfgang Niersbach também cometeram fraude na escolha da sede da Copa do Mundo de 2006.

Ainda segundo a publicação, o ex-diretor da Fifa Urs Linsi também estaria envolvido no esquema. O Gabinete da Procuradoria Geral da Suíça identificou um pagamento de 6,7 milhões de euros por parte dos alemães para a escolha do país para o Mundial.

Os quatro acusados negaram qualquer tipo de irregularidade em todo o processo de escolha do país-sede.