Ceará tem ano vitorioso na base e projeta aproveitamento de jovens no profissional

O torcedor do Ceará teve poucos motivos para comemorar no ano de 2019. Entretanto, nas categorias de base, os jovens do Vovô tiveram um ano extremamente vitorioso e encerram a temporada em alta.

Desde o Sub-11 até o Sub-20, o Alvinegro acumulou títulos e manteve hegemonia no Estado em diversas categorias. No cenário local, o clube foi Campeão Cearense nas categorias Sub-13, Sub-17 e Sub-20, ficando ainda com o vice-campeonato na categoria Sub-15 e da Copa Uninta Sub-19.

Além disso, foi campeão da Danicup Mundial Sub-11, evento internacional, realizado em Marília/SP, e da Supercopa Natal Sub-17, que contou com a participação de Vitória, Sport, ABC e América/RN.

O Vovô chegou ainda à final da Copa do Nordeste Sub-20 e ficou perto do título inédito, mas acabou sendo vice-campeão após revés para o Vitória, na decisão. Em âmbito nacional, o Ceará participou ainda da Copa do Brasil Sub-17 (chegou às quartas de final), do Brasileirão de Aspirantes Sub-23 (fase de grupos) e da Copa Carpina Sub-17 (chegou às oitavas de final).

O desempenho é resultado dos investimentos que o clube tem realizado nas categorias de base e a expectativa é que jovens valores sejam aproveitados no elenco principal.

"É um projeto que eu acredito muito de ter um aproveitamento maior desses meninos. Atletas formados no clube, que têm amor pelo Ceará, não temos como deixar de utilizar", disse Jorge Macedo, novo Executivo de Futebol.

Um desses nomes é o de Rafael Carvalheira, da equipe Sub-20, que estava emprestado pelo Flamengo e defendeu o time cearense nas competições da categoria. Com futebol de destaque, o meia despertou interesse de renovação. Seu contrato com o Rubro-Negro termina em dezembro e ele deverá firmar vínculo definitivo com o Vovô.

"Houve interesse de outros clubes, mas meu empresário está negociando e dando prioridade total ao Ceará. Parece que vai ter um final feliz", comentou Carvalheira, que realizou 16 jogos e marcou oito gols pelo time cearense em 2019.