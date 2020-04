Ceará, Ferrão e Fortaleza duelam por hegemonia no futebol digital

O futebol mexe com a emoção, o coração e, em tempos de isolamento social, com a saudade. Aos mais fervorosos, toda oportunidade é pouco para se aproximar dos clubes. E quando envolve os gigantes cearenses - Ceará, Ferroviário e Fortaleza - a atmosfera cresce. O contexto serve para a oportunidade: hoje tem a 1ª Copa Cearense de Futebol Digital Pro Clubs.

Com a suspensão do calendário nacional devido à pandemia do novo coronavírus, os times acertaram a participação em um evento que marca o fortalecimento do e-sports local. Com a chancela da Federação Cearense de Futebol (FCF), representantes de Vovô, Tubarão e Leão brigarão pelo título máximo estadual do futebol digital, ou melhor, do videogame.

Cada equipe inscreveu um time de Pro Club, com até 16 participantes, no jogo Fifa 20 - um simulador de futebol. Nesta modalidade, um player controla apenas um avatar da equipe, logo há uma pessoa na função do goleiro, e outras nos papéis de zagueiros, laterais, meias e atacantes. O formato do torneio é simples e gera o campeão no mesmo dia: todos se enfrentam na 1ª fase, em duelos de ida. Os dois melhores em pontuação avançam às finais, realizadas em dois jogos. Empate no placar agregado da decisão resulta em prorrogação e pênaltis.

E tudo transmitido ao vivo pela FCF TV, no You Tube, a partir das 22 horas. Como é uma simulação, os 90 minutos de uma partida real são revertidos em 16, divididos em dois tempos no game.

Em busca da hegemonia

No universo virtual, a diretoria do Ceará fez um grande investimento no e-sports e trabalha com um elenco campeão da Copa Sul-Americana, Libertadores e até de etapas do Mundial. A proposta é fazer do Vovô uma potência e assim divulgar a marca do clube no cenário nacional.

"Nós treinamos de segunda a quinta e temos um padrão de jogo definido. Nossa base de atletas atua junto há pelo menos dois anos e batalhamos pela profissionalização do game. No Ceará, temos contrato e somos federados para disputar as principais competições", disse Thiago Morais, coordenador geral do time.

A experiência é grande porque os principais nomes do time vieram da equipe de e-sports do Santos. Alguns também passaram por um grupo que representou o São Paulo e acumulam várias convocações para a Seleção Brasileira digital.

O avanço em Porangabuçu é tamanho que o clube montou uma escola para instruir jogadores digitais. Com mensalidade de R$ 69,90, a 'Academy' tem mais de 20 alunos e atende interessados de todo o Brasil.

Para se consolidar

O Ferroviário chega na competição brigando por maior reconhecimento. Os representantes corais são oriundos de uma equipe antiga no game denominada Tubarão da Barra, que já atuava no Fifa Pro Club e contemplava torcedores do clube.

A formação, no entanto, abrange players de outros estados brasileiros, como Minas Gerais e São Paulo. Sem remuneração, a expectativa é mostrar força na competição para atrair mais torcedores, uma vez que o grupo virtual está associado a três federações e possui calendário ativo de eventos.

"Sabemos das dificuldades pelo alto nível dos nossos concorrentes, mas vamos com um elenco bem experiente, que joga há muito tempo. Temos um técnico e trabalhamos para a competição com uma rotina de muitos treinos. Esse torneio, com inédita parceria de uma federação de futebol, é uma maneira de mostrar o apoio aos gamers para todo o Brasil", ressalta Thiago Urbano, gerente do Fifa Pro Clubes do Ferroviário.

O começo

Último clube a migrar para o campo digital, o Fortaleza antecipou a própria apresentação do elenco de e-sports para realizar o campeonato virtual. A proposta partiu do manager tricolor de Fifa Pro Club, Luciano Bertini.

"Tivemos a ideia de fazer um torneio, convidando os outros clubes oficiais de Fifa Pro Clubs do Estado, Ceará e Ferroviário a transmitir nas páginas oficiais do Facebook dos clubes. Nessa mesma reunião, pensamos em conversar com a FCF, que, de imediato, abraçou a ideia e a modalidade", explicou.

Na modalidade desde 2012, o profissional ajudou a revelar talentos do e-sports nacional e participou de competições como o Brasileiro Supervs e as Series da Global FUT Club. No Pici, com um time majoritariamente cearense, o objetivo é crescer e construir uma base de novos players.