Brasil vence França de virada e vai enfrentar México na final

A Seleção Brasileira Sub-17 arrancou a vaga na final da Copa do Mundo de forma heroica, após estar perdendo por 2 a 0 já aos 13 minutos do 1º tempo. Na segunda etapa, o Brasil comandado por Guilherme Dalla Déa mudou a forma de jogar, dominou a França e virou a partida para 3 a 2, no Estádio Bezerrão, em Gama, Distrito Federal. Com o resultado, os brasileiros estão na final contra o México, no próximo domingo (17), às 19 horas.

Kaio Jorge, Veron e Lázaro marcaram os gols da Seleção Brasileira. Kalimuendo-Muinga e Mbuku balançaram as redes para a equipe francesa.

Quando a bola rolou no primeiro tempo, os meninos do Brasil pareciam ansiosos e desconcentrados. Davam muito espaço para a França trabalhar a bola e tinham dificuldade na marcação. O conjunto desses fatores fez com que os franceses logo dominassem as ações em campo e abrissem boa vantagem na partida.

O primeiro gol foi logo aos seis minutos em um cochilo da zaga brasileira. O segundo não demorou a sair e veio aos 12 minutos em novo apagão da defesa canarinha, que deixou Mbuku sair driblando e marcar na saída do goleiro.

Daí para frente, o técnico Guilherme Dalla Déa precisou acertar a formação tática da equipe, que foi equilibrando a partida ao longo do restante de tempo da primeira etapa.

Tanto que quando começou o segundo tempo, o Brasil foi para cima da França, que foi sendo acuada na defesa. Como tinha boa vantagem, o time europeu optou mesmo por se defender e aceitar a pressão. Foi o erro.

O Brasil diminuiu aos 16 minutos. Após escanteio, Kaio Jorge testou de cabeça para as redes. A partir do gol, os comandados de Dalla Déa aumentaram o cerco e logo chegaram ao empate. Veron marcou após rebote do goleiro francês, sem dar chances.

Com o jogo empatado, a França quis reagir e sair para o embate. Até marcou, mas em impedimento. Melhor para o Brasil que chegou à virada aos 43 minutos. Lázaro avançou na área, driblou o zagueiro e chutou para levar o Brasil à final do Mundial Sub-17.