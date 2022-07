Personalidades femininas cearenses são homenageadas com a Medalha Rachel de Queiroz

Seis personalidades femininas cearenses foram homenageadas com a Medalha Rachel de Queiroz, outorgada pela Academia Cearense de Literatura e Jornalismo (ACLJ), nesta quarta-feira (20).

O evento aconteceu no Terraço da Cultura José Teles do Ideal Clube. A comenda exalta a importância da mulher cearense por meio de uma das mais nobres e reconhecidas escritoras do Estado.

Legenda: Lenise Queiroz Rocha e a professora Fátima Veras foram duas das homenageadas nesta noite Foto: Thiago Gadelha

Na celebração, receberam homenagens: a governadora Izolda Cela, a presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, a reitora da Universidade de Fortaleza (Unifor), professora Fátima Veras, a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira, e as empresárias Consuelo Dias Branco e Ana Maria Studart.

Legenda: Governadora Izolda Cela também foi homenageada Foto: Thiago Gadelha

Noite de homenagens

Lenise Queiroz ressaltou que recebeu a comenda "com muita honra". Ela citou a admiração pela autora cearense Rachel de Queiroz e destacou que o acervo da escritora está hoje nos Acervos Especiais da Biblioteca da Unifor.

"É uma honra dupla, da admiração que eu tenho pela Rachel de Queiroz e pela fundação ser hoje um local onde se encontram tantas obras de uma autora tão querida', frisou.

De acordo com Reginaldo Vasconcelos, presidente da ACLJ, a cerimônia foi uma "bela festa" de homenagem a mulheres forte.

"Uma noite de homenagem as todas as mulheres que trabalham, dão duro e são espelhos da economia e da família. E Rachel de Queiroz, que foi uma grande mulher e ícone do feminino cearense".

Igor Queiroz Barroso, membro da ACLJ, destacou a presença da governadora Izolda Cela. "Parecia um faixo de luz no meio de nós. Ela soube usar as palavras de forma bonita, falando sobre a importância da literatura", pontua.

A governadora, por sua vez, agradeceu a homenagem e a herança literária e de trabalho deixada por Rachel de Queiroz.

Academia Cearense de Literatura e Jornalismo

A ACLJ é uma instituição cultural sem fins lucrativos, fundada há 11 anos, reunindo escritores e jornalistas cearenses. Entre os membros beneméritos estão o ex-governador Lúcio Alcântara, os empresários Edson Queiroz Neto, Beto Studart, Igor Queiroz Barroso, Graça Dias Branco da Escóssia, Paula Queiroz Frota e Ricardo Cavalcante.

"A nossa Academia, que reúne literatos, jornalistas, intelectuais, pensadores em geral, e que conta com cinco acadêmicas, concluiu ser importante enaltecer a participação das mulheres nas funções profissionais mais destacadas – pelo critério do mérito, obviamente, até para que o bom conceito da capacidade e da eficiência femininas se preserve", destacou a ACLJ.