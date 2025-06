Pré-parada da Diversidade Sexual traz shows e performances em dois dias de evento; veja programação

Para celebrar o mês do orgulho LGBTI+, a Prefeitura de Fortaleza promove, nos dias 20 e 28 de junho, a Pré-Parada da Diversidade Sexual. A programação conta com apresentações musicais e performances de arte drag queen para alegrar e impulsionar o público para a 24ª Parada Pela Diversidade Sexual do Ceará, que acontece no dia 29 de junho na Avenida Beira-Mar.

O Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, será palco dos eventos que celebram artistas LGBTI+ e fortalecem o cenário cultural de Fortaleza.

Dentre as atrações desta sexta-feira (20), estão DJ Thalu, Banda Maria Ciranda, Paulo Marinho, Luh Livia, Helô Salles, Makem e Batuq Delus.

Já na véspera da Parada, no dia 28, aninam a plateia a DJ Angel History e a cantora Nick Sol, além de apresentações da arte transformista de Fortaleza.

Os eventos são uma parceria entre a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), o Instituto Cultural Iracema (ICI) e o Coletivo Ciranda das Marias, com apoio do Centro Cultural Banco do Nordeste.

Programação

20 de junho

17:30 - Dj Thalu -DJ, Cantore, compositore, instrumentista

18:30 - Banda Maria Ciranda. Participação: Paulo Marinho cantor e Camaleoa - Artista

19:10h - Luh Livia - Cantora e Compositora. Participação: Derek Ventura músico e artista; Thalita multiartista

20:20 - Helô Salles Cantora. Participação: Fabiola Líper Atriz, cantora e compositora e Rita Luna cantora e compositora

21h - Makem cantore | Banda BatuQ DelUs

28 de junho

DJ Angel History

Nick Sol

Apresentações de artistas transformistas de Fortaleza

Serviço

Pré-parada da Diversidade Sexual de Fortaleza

Datas: 20 e 28 de junho

Horário: 17h30

Local: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 – Praia de Iracema)