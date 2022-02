Moïse Kabamgabe, Tropicália e o que pode dizer o corpo sobre cultura e identidade

Na semana em que um imigrante congolês é morto no Rio de Janeiro, vítima de espancamento, em frente ao quiosque de nome Tropicália, o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) abre exposição com trabalhos de artistas brasileiros e africanos dedicados a discutir corpo, cultura e territorialidade. Entre o horror e a coincidência da produção artística, um oceano de indagações. A arte responde à selvageria?

Residente no Ceará desde 2015, o guineense Nixon António Guerra (@draw_day_for_you), 28 anos, expressa essa inquietação por meio de desenhos realistas. Nos traços em preto e branco, ele destaca o corpo negro, na tentativa de instigar nos outros a ideia de familiarização.

“Em todas as produções, me senti muito próximo de casa, no exato momento que estive desenhando as feições do rosto (nariz, boca, olhos)”, partilha o estudante de Humanidades da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

Legenda: Nos traços de Nixon, o corpo negro representado

Ele é um dos artistas com trabalhos expostos na mostra “Corpo, território, continente”, em cartaz até 25 de fevereiro no equipamento cultural da UFC, e procura instigar nos apreciadores o senso de interpretação e abstração, uma vez que as imagens retratadas não têm coloração.

“Foi uma barbárie o que fizeram com nosso irmão Moïse. A diferença de raça, cor continua existindo, persistindo nas nossas sociedades, porque ela foi normalizada (é vista como normal). Acredito que há um trabalho conjunto a ser realizado por todos nós, para acabar/minimizar a indiferença e reviver a aceitação do outro”, entende o guineense sobre a relação entre o que aconteceu no Rio de Janeiro e o papel da própria arte nesse contexto.

Nixon António Guerra Artista “É nessa linha de pensamento que pretendo caminhar com minhas produções artísticas, sempre representando o corpo negro nos mais diversos espaços, sempre valorizando, ressaltando para que normalize (seja visto como semelhante, não diferente)”, afirma.

Legenda: Entre as referências de Nixon no desenho estão os artistas Cleison Magalhães e Charles Lavesso

Corpo, arte e educação

Nixon caminha lado a lado com professores, servidores e outros estudantes da Unilab, instituição criada em 2010 com a tríplice missão integrar as regiões, saberes e culturas lusófonas afro-brasileiras e africanas e interiorizar e internacionalizar o ensino superior público.

Historiadora da arte e docente desta instituição com sede no Maciço de Baturité (CE), Joana D’Arc Lima compôs a curadoria da mostra “Corpo, território, continente” com o professor Ricardo Nascimento, de mesmo vínculo. Juntos, eles assinam o conceito da exposição.

“Numa dimensão simbólica e cultural aqui também se entende que os corpos são, por si só, territórios que por sua vez abrigam continentes. Ao refletirmos artisticamente sobre os corpos, os territórios e continentes, compreendemos que esta exposição é representativa da missão da Unilab, na sua relação com a sociedade, uma vez que a integração se faz a partir dos corpos e suas subjetividades”, escrevem.

Legenda: Os diálogos culturais entre Brasil e África estão representados na mostra Foto: Viktor Braga

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Joana aprofunda este debate curatorial.

Joana D'Arc Lima Professora da Unilab e curadora da mostra “O corpo sempre esteve presente na história, e nesse sentido, pode ser considerado como produto e produtor de sentidos e de discursos. O corpo recorrentemente aparece como tema, como geografia, como suporte da matéria, como motor da própria arte, como representação exibida graficamente e ainda como reivindicação de existência”, pontua.

A professora entende que a criação artística, de alguma forma, expressa, revela, manipula e até subverte as relações de poder e dominação escritas no que há de mais íntimo em nós.

Joana D'Arc Lima Professora da Unilab e curadora da mostra “Eu acho que aí aparece um paradoxo entre o privado e o público, entre o que se pode mostrar e o que se deve esconder, e o corpo materializa nossas identidades. Plurais e diversas. O corpo carrega parte da nossa história e da inscrição do tempo que nos atravessa; também carrega nossas potencialidades. Ele expressa nossos desejos e condiciona nossas possibilidades de comunicação”.

Legenda: Estatuetas, máscaras e objetos utilitários africanos obtidos pela professora da Unilab/CE, Matilde Ribeiro, em visita a 21 países daquele continente Foto: Viktor Braga

Diálogos intercontinentais

Em Crateús, no Ceará, assim como na Guiné-Bissau, também nasceu um Nixon, mas este há 49 anos. De sobrenome Araújo, ele foi parar na mesma instituição que o desenhista guineense Nixon Guerra, atuando, por sua vez, como servidor público.

O cearense é artista e seus trabalhos de colagem, que ele apresenta como mosaicos de papel, foram igualmente selecionados para participar da mostra “Corpo, território, continente”. Uma das séries expostas aborda a religiosidade cristã, sendo Nixon “filho” das Comunidades Eclesiais de Base; já a outra, mergulha na diáspora africana.

Legenda: Colagens de Nixon Araújo apresentam a diáspora africana Foto: Viktor Braga

Nixon Araújo Artista e servidor público “Eu faço um trajeto de mulheres que viram os barcos e as pessoas que amavam partirem de África para cruzar os oceanos e habitar em outros países da diáspora. Depois, elas mesmas atravessam mares, oceanos e ilhas. Toda essa história de travessias, de idas e vindas é uma coisa que está presente nos estudantes da Unilab e também em nós, que somos descendentes e temos essa ancestralidade de África”, pontua.

Assim como ele, os artistas brasileiros Daniele Ellery, Matilde Ribeiro, Rosália Menezes, Jo A-mi, Rosana Braga Reis, Tuan Fernandes, Geysa Moura, Harley Almeida, Matheus Felipe e Luan Rodrigues - a maioria de estudantes, professores e servidores da Unilab - propõem esse tipo de diálogo com as obras da exposição.

Na instalação “#trampos, n.4”, composta por uma videoarte e fotopinturas em entulhos-escultura da professora Jo A-mi, por exemplo, há corpos que atravessam e são atravessados por outros corpos. “As fronteiras sempre se acumulam na caminhada. Elas não se apagam, mas podem se ressignificar. Atravessar fronteiras significa, portanto, seguir com memórias e experiências que vamos adquirindo ao longo da vida”, indica.

Legenda: Fotopinturas em entulhos-escultura integram o trabalho da professora Jo A-mi Foto: Viktor Braga

Os demais trabalhos da mostra são gravuras, fotografias, performances, filmes, objetos e esculturas que, analisados atentamente, cumprem o desejo de Nixon Guerra e da família de Moïse Kabamgabe: “integrar no mesmo ambiente de representação, corpos constituídos de melaninas diferentes”, desabafa o imigrante guineense.

O Brasil deve justiça à memória do congolês e de sua família imigrante. E a arte, como um dia já mostrou o movimento tropicalista a seu modo de resistir à ditadura, e hoje faz esse grupo da Unilab ao discutir corpo e territorialidade, é sempre capaz de apontar um caminho.

Serviço

Exposição "Corpo, território, continente"

Endereço: Museu de Arte e Cultura da UFC (Mauc), na Av. da Universidade, 2854, Benfica.

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, de 9h às 12h e de 13h30 às 16h30

Visitação gratuita e aberta ao público

Observação: Ao visitante externo à UFC será solicitado o passaporte da vacina (duas ou três doses) ou exame PT-PCR negativo para Covid-19 (com até 72h ) ou Swab nasal (com até 24h) de antecedência à visita.

Mais informações: @museudeartedaufc

