Whatsapp: veja como mensagens temporárias vão poder ser salvas para sempre em nova atualização

Uma nova atualização do Whatsapp deve permitir ao usuário salvar mensagens mesmo quando o texto, áudio ou imagem for recebida no modo temporário – ou seja, que seria apagada automaticamente após algumas horas. As informações foram divulgadas pelo portal g1.

Já nas próximas semanas o recurso deve estar disponível, mas depende da autorização de quem envia a mensagem para o salvamento. A função foi nomeada de “Salvar na Conversa” e o seu uso indica ao usuário a intenção de guardar a informação.

As mensagens temporárias ficam disponíveis apenas por 24 horas, 7 dias ou 90 dias, conforme a configuração selecionada, mas o novo recurso permite guardar a informação por tempo indeterminado.

Como vai funcionar

Quando o aplicativo for atualizado, basta selecionar a mensagem e tocar sobre o ícone de "favoritar". Dessa forma, o conteúdo poderá ser encontrado em uma nova pasta, chamada "Mensagens salvas".

Isso desde que o remetente esteja de acordo. O WhatsApp criou o chamado "superpoder de remetente", que dá a essa pessoa o direito de decidir se uma mensagem enviada como temporária realmente ficará disponível para sempre.

Legenda: Plataforma considera situações em que é preciso salvar informação por mais tempo Foto: Divulgação/Whatsapp

Caso o usuário prefira não permitir isso, pode cancelar a opção quando receber o aviso. Isso faz com que o conteúdo seja excluído automaticamente da conversa.

Nos grupos a opção também pode ficar acessível e os administradores definem se todos ou apenas eles podem salvar uma mensagem.

Conforme o WhatsApp, a atualização é relevante para quem está em uma conversa com mensagens temporárias, mas precisa guardar um áudio, um endereço ou uma lembrança importante.