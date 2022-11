Usuários da Nubank relatam aplicativo fora do ar nesta quarta (16)

O aplicativo do banco Nubank apresentou instabilidade e ficou fora do ar no início da tarde desta quarta-feira (16). Conforme o site Downdetector, que reúne reclamações de usuários, o pico de problemas no uso teria ocorrido por volta das 15h.

No Twitter, vários clientes confirmaram que o aplicativo não está mostrando o saldo total da conta e apresentou problema em alguns dos itens da interface principal, impossibilitando o uso.

Na mesma rede social, em resposta a um cliente, o banco respondeu que está ciente da situação e já teria designado uma equipe técnica para solucionar a questão.

Foto: reprodução/Twitter

"Estamos passando por uma oscilação, mas não se preocupe, porque já estamos trabalhando para resolver, tá bem?", disse o tuíte de resposta.